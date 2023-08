Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Enkeltrickbetrug

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Anfang August (04.08.) erhielt eine 94-jährige Geschädigte einen Anruf eines vermeintlichen Enkels. Dieser gab an, an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Zur Abwendung einer Haftstrafe bat er die gutgläubige Frau um eine Kaution. Die Dame übergab am Nachmittag desselben Tages Geld und Schmuck an eine Frau in der Graebestraße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5575481

Die Polizei Gütersloh hat ein Phantombild der Abholerin erstellen lassen. Diese war ca. 160cm groß, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Anorak. https://polizei.nrw/fahndung/112555

Hinweise und Angaben zu der abgebildeten Person nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell