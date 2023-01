Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Zusammenarbeit der Kriminalpolizei der Niederlande und der Bundespolizei - Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (12. Januar) warteten Bundespolizisten am Haltepunkt Dortmund-Hörde nach einem Hinweis aus den Niederlanden auf die RB 53 und nahmen einen international gesuchten Straftäter fest.

Gegen 14 Uhr erhielt die Bundespolizei in Dortmund von den Niederländischen Behörden einen entscheidenden Hinweis. Ein international gesuchter 20-Jähriger würde sich in einem Zug in Richtung Dortmund befinden. Der Mann wird beschuldigt, vor wenigen Tagen in den Niederlanden, eine junge Frau schwer misshandelt und vergewaltigt zu haben. In den Niederlanden droht dem bulgarischen Staatsbürger eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Anhand weiterer Angaben konnten die Einsatzkräfte in Dortmund die RB 53 als tatsächliche Zugverbindung ermitteln. Sofort fuhren Bundespolizisten dem der RB 53 entgegen und warteten schließlich am Haltepunkt Dortmund-Hörde auf den Zug. Bei Eintreffen der RB 53 konnten die Beamten den Mann im Zug antreffen und festnehmen.

Der 20-Jährige wurde wenig später nach Rücksprache mit der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Hamm in das Polizeigewahrsam gebracht.

