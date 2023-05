Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Schleusingen (ots)

Anlässlich zweier angemeldeter Versammlungen führte die Landespolizeiinspektion Suhl am 24.05.2023 einen polizeilichen Sicherungseinsatz in Schleusingen durch. Eine Privatperson meldete die erste Versammlung an, welche gegen 18:30 Uhr mit einer Standkundgebung auf dem Markt in Schleusingen startete. Gegen 19:15 Uhr setzten sich die ca. 380 Teilnehmer über die Burgstraße auf die Zeile in Form eines Aufzuges in Bewegung. Die Abschlusskundgebung vor dem ehemaligen Krankenhaus endete gegen 20:00 Uhr. 48 Personen folgten dem Aufruf der angemeldeten Gegenversammlung des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra. Gegen 18:30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer im Bereich der Straße "Zeile" in Schleusingen. Diese Versammlung endete gegen 19:30 Uhr. Beide Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen des polizeilichen Sicherungseinsatzes waren ausschließlich Thüringer Beamten eingesetzt.

