LPI-SHL: Katze rief Polizei auf den Plan

Eine Katze sorgte für einen Polizeieinsatz am späten Dienstagabend. Sie schrie so laut und über eine längere Zeit vor einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Mauergasse in Meiningen, dass Anwohner annahmen, dass mit der Bewohnerin hinter der Tür etwas nicht in Ordnung sei. Die Beamten ermittelten, dass die betroffene Wohnung seit geraumer Zeit leer steht und die ehemalige Bewohnerin auch nie eine Katze hatte. Warum das Tier ausgerechnet an dieser Tür um Einlass schrie konnte nicht geklärt werden, auch nicht, wohin sie eigentlich gehört. Aus diesem Grund wurde sie durch die Polizei ins Tierheim gebracht. Der Katzenbesitzer wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 oder direkt im Tierheim zu melden.

