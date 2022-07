Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag, 06.07.2022, in WT-Tiengen sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 15:30 Uhr war ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer in der Klettgaustraße in Höhe der Einmündung zur Weihermattstraße dem dort vor der roten Ampel stehenden Ford einer 47 Jahren alten Frau aufgefahren. Der Ford wurde auf einen davor befindlichen VW geschoben. Der Mercedes-Fahrer und die Ford-Fahrerin erlitten Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der 25 Jahre alte VW-Fahrer blieb unversehrt. Der Sachschaden an den Autos liegt bei insgesamt rund 16500 Euro.

