Polizei Paderborn

POL-PB: Soft-Air-Waffe in Schule sichergestellt

Paderborn (ots)

(mb) Ein Polizei-Einsatz wegen einer vermeintlichen Schusswaffe ist am Montagvormittag an der St.-Michael-Schule in der Paderborner Innenstadt ohne Gefahren für Schüler und Lehrer beendet worden. Ein Schüler (16) kam in Polizeigewahrsam. Die Polizei stellte eine echt aussehende Soft-Air-Pistole sicher.

Die Schulleitung des Gymnasiums erhielt vormittags die Information, dass ein Schüler eine Waffe samt Magazin und Munition mit in die Schule gebracht habe. Ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, wurde nicht bekannt. Da eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal nicht ausgeschlossen werden konnte, informierte die Schule umgehend die Polizei. Mit mehreren Einsatzkräften sicherte die Polizei das Schulgebäude. Auf dem Schulhof konnte der betreffende Schüler widerstandslos von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. In seinem Rucksack, den er im Klassenraum zurückgelassen hatte, entdeckten die Einsatzkräfte eine täuschend echt aussehende Soft-Air-Pistole. Die als ungefährlich eingestufte Waffe wurde sichergestellt. Den 16-jährigen Schüler nahm die Polizei mit zur Polizeiwache.

Den Schülerinnen und Schülern wurde seitens der Schule eine sofortige Betreuung angeboten. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Paderborner Polizei unterstützte bei den ersten Betreuungen vor Ort und organisierte weitere psychologische Hilfe.

Gegen den Jugendlichen wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

