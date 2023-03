Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - "Blüten" zu Frühlingsanfang

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag benutzte ein bisher unbekannter Mann in einem Kiosk in der Schießgartenstraße zur Zahlung mehrerer Rubbellose einen gefälschten 20-Euro-Schein. Der aufmerksame Kioskbesitzer bemerkte die Fälschung direkt, forderte die Lose zurück und teilte dem unbekannten Mann mit, dass er die Polizei rufen werde. Der Mann kam der Aufforderung die Lose auszuhändigen zwar nach, wollte jedoch nicht auf die Polizei warten und flüchtete aus dem Kiosk.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 168 cm groß - 25-30 Jahre alt - schwarze Haare - schwarzer Schnurrbart - hellbraune Hautfarbe - akzentfreies Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

