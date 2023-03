Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radfahrerin bei Unfall schwerverletzt

Mainz-Neustadt (ots)

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Bereich der Mainzer Rheinallee schwerverletzt.

Gegen 15:05 Uhr war ein 28-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelschlepper und Anhänger auf der Rheinallee in Richtung Mombacher Kreisel unterwegs und bog an der Einmündung zur Oberen Austraße in selbige ab. Die 53-jährige Fahrradfahrerin befuhr zur gleichen Zeit den parallel zur Fahrbahn der Rheinallee verlaufenden Radweg und wollte die Fahrbahn der Oberen Austraße queren. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen LKW und Fahrradfahrerin. Der LKW-Fahrer setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt noch einige Meter Fort und wurde erst von Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Auf Grund eines toten Winkels hatte er den Zusammenstoß nicht bemerkt und war nach derzeitigem Ermittlungsstand offensichtlich seiner besonderen Sorgfaltspflicht beim Rechtsabbiegen nicht nachgekommen. Die Fahrradfahrerin wurde schwer an den Beinen verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 2 haben die Ermittlungen aufgenommen.

