POL-KN: (VS-Schwenningen) Heftiger Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (16.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße einen heftigen Auffahrunfall verursacht. Eine 43-jährige Skoda Enyag Fahrerin fuhr ortsauswärts in Richtung Tuttlingen und musste wegen hohen Verkehrsaufkommens anhalten. Eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin in einem 3er BMW fuhr mit Wucht auf das Heck des Skoda auf, wodurch sich beide Frauen leichte Verletzungen zuzogen. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand Blechschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, am BMW Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Abschleppdienste holten beide nicht mehr fahrbereiten Autos von der Unfallstelle ab.

