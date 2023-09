Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vier hochwertige Fahrräder entwendet - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

26.09.2023, 21.40 Uhr bis 27.09.2023, 06.10 Uhr

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

26.09.2023, 14.00 Uhr bis 22.15 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter drei Pedelecs aus der Straße Berliner Ring und ein E-Bike in der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg.

Die Besitzer der Pedelecs stellten den Diebstahl ihrer Räder am frühen Mittwochmorgen fest. Zuvor hatten sie die Pedelcs der Marken Scott Strike eRide (silber) , Bulls E-Stream (rosa) und Haibike (grün) in einen umzäunten Fahrradport in Höhe des Eingangs zum Werksgelände im Bereich Tor Ost gestellt und mit Fahrradschlössern gesichert.

Bereits im Laufe des Dienstags kam es zu einem Diebstahl eines E-Bikes an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Der Besitzer hatte sein schwarzes Fahrrad der Marke Focus Aventura am frühen Dienstagnachmittag in einen Fahrradstand im Bereich Tor 17 angeschlossen. Als er am späten Abend nach Hause fahren wollte, stellte er den Verlust des E-Bikes fest.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell