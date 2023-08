Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230823-1-pdnms Vermisste Person in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Seit dem 22.08.2023 um 12.00 Uhr wird die 79 jährige Gisela A. aus der Pflegeeinrichtung " Am See " in der Kirchenstraße 1 in Rendsburg vermisst.

Frau A. ist an Demenz erkrankt und dürfte sich orientierungslos im Stadtgebiet von Rendsburg aufhalten.

Frau A. ist 173 cm groß, sie ist Brillenträgerin und ist mit ihrem Rollator unterwegs, zur Bekleidung oder auch bekannte Aufenthaltsorte können keine Angaben gemacht werden.

Wer Frau A. sieht oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, meldet sich bitte beim Polizeiruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster