Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230822-2-1-pdnms Update Verkehrsunfall A7 Höhe Bordesholm

BAB 7, Bordesholm (ots)

Wie berichtet, sind am 22.08.23 gegen 10.35 Uhr ein LKW und ein PKW auf der BAB 7 Höhe Bordesholm verunfallt.

Der PKW, besetzt mit einem Mann und einer Frau, befuhr die A 215 aus Richtung Kiel kommend in Richtung Hamburg und wollte am Bordesholmer Dreieck auf die A7 auffahren. Der LKW befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Hamburg.

Im Bereich der Zusammenführung A 215 / A7 kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall schwer verletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der LKW Fahrer blieb unverletzt.

Der PKW muss aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden, diese Abschlepparbeiten dauern derzeit noch an. Es ist weiterhin nur der linke Fahrstreifen der A7 Richtung Süden frei, es kommt zu Rückstauungen sowohl auf der A 7 wie auch auf der A 215.

Innerhalb der nächsten 30 Minuten sollten die unfallbeteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn geräumt sein und die Fahrbahnen sollten dann wieder uneingeschränkt benutzt werden können.

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell