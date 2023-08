POL-NMS: 230822-1-pdnms Mächtiger Schreck auf dem Acker in Neuwittenbek

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - In der letzten Woche kam es zu mehreren Bränden in Nortorf, wobei PKW zum Teil vollständig zerstört wurden. Am 16.08.2023 wurden gegen 00.20 Uhr insgesamt drei PKW in der Lerchenstraße in Nortorf durch Feuer erheblich beschädigt. Die FFW Nortorf konnte die Brände löschen, außer den drei zerstörten PKW, die auf ...

