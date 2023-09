POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 25.09.2023, 17 Uhr bis zum 26.09.2023, 7 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ein und stahlen hieraus zwei E-Bikes. Der Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Haben Sie in der Nacht auf Dienstag etwas Verdächtiges in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

