Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 40-Jähriger belästigt Passanten und leistet Widerstand - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Weil er am Donnerstag (23.11.2023) in der Eltinger Straße in Leonberg Passanten belästigt haben soll, verständigten mehrere Personen gegen 19 Uhr über Notruf die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann kurz darauf im Bereich einer Bankfiliale in der Eltinger Straße an. Zeugen vor Ort berichteten, der 40-Jährige habe zuvor drei Frauen körperlich angegriffen, eine Treppe hinunter gestoßen und einer Frau zudem ins Gesicht gespuckt. Außerdem soll der Tatverdächtige einen Mann vor ein fahrendes Auto gestoßen haben. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität sollte der 40-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Da er sich dagegen körperlich zur Wehr setzte, wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurde niemand verletzt, die Einsatzkräfte wurden allerdings von dem Tatverdächtigen beleidigt. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Sachverhalt. Insbesondere werden die drei mutmaßlich angegriffenen Frauen sowie der vor ein Auto gestoßene Mann gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Email an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

