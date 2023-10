Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Traktor löst Brand Alarm aus - Brennender Fernseher

Aalen (ots)

Neunheim/Neunstadt: Traktor löst Brand Alarm aus

Am Montag befuhr gegen 21:30 Uhr ein 17-Jähriger mit einem Traktor die Tiefgarage eines Einkaufcenters in der Dr. Adolf-Schneider-Straße. Aufgrund der niedrigen Deckenhöhe fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen die dortige Sprinkleranlage, wodurch ein Brandalarm ausgelöst wurde. Durch den Unfall wurde sein 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An dem Traktor entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ellenberg: Sachbeschädigung an Kindergarten

An einem Kindergarten in der Marienstraße wurde zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ein Klettergerüst aus dem Hinterhof des Kindergartens über die Straße gerollt und anschließend in einen Graben geworfen. Hierbei wurde das Klettergerüst beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Iggingen/Brainkofen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, versuchte ein Einbrecher in ein Firmengebäude in der Osterwiesenstraße zu gelangen. Bei dem untauglichen Versuch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen bzw. Hinweise auf den Vorfall nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Lorch/Waldhausen: Brennender Fernseher

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montag gegen 11 Uhr ein Fernseher im Kirnbachweg in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war es der 81-jährigen Bewohnerin des Hauses gelungen, das Feuer selbst zu löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell