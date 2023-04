Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei - Altstadt: Bisher keine Spur nach Tötung eines 35-Jährigen - Staatsanwaltschaft Duisburg setzt Belohnung für Hinweise aus

Seit dem Ostersonntag (9. April) ermittelt die Mordkommission der Duisburger Polizei wegen der Tötung eines 35-jährigen Duisburgers, der nachts gegen 1.15 Uhr in der Altstadt auf der Klosterstraße schwer verletzt von Freunden aufgefunden wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5483232). Seitdem haben die Ermittler zahlreiche Spuren gesichert sowie Familienangehörige, Bekannte und Freunde des Verstorbenen befragt und Anwohner in der Umgebung des Tatortes vernommen. Die Obduktion des Leichnams ergab, dass das Tatopfer der großen Anzahl an Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper erlegen ist. Ein Drohnen-Team des Erkennungsdienstes hat am Donnerstag (13. April) Luftaufnahmen in der Altstadt gemacht. Bislang gibt es keinen Hinweis zur Art oder dem Verbleib einer Tatwaffe. Auch bezüglich des genauen Tatablaufs sowie eines möglichen Motivs bleiben viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat für Hinweise, die zur Ergreifung eines Tatverdächtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Zeugen können sich bei der Mordkommission unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

