Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Raub auf ein Lebensmittelgeschäft

Recklinghausen (ots)

Ein männlicher Täter betrat am Samstag, kurz vor Ladenschluss (20.50 Uhr) ein Geschäft an der Wiesenstraße und hielt sich im rückwärtigen Lager des Geschäftes auf, sodass ihn zunächst keiner wahrnehmen konnte. Alsbald wurde er aber von einer Mitarbeiterin entdeckt. Als sie ein Messer sah, dass er ihn der Hand hielt, flüchtete sie zurück in den Verkaufsraum. Der Unbekannte begab sich sodann zum Notausgang, wo er auf eine zweite Mitarbeiterin traf, die dann ebenfalls in den Verkaufsraum flüchtete. Der Mann verließ das Geschäft unerkannt. Die beiden Mitarbeiterinnen, eine 48-jährige Hertenerin und eine 61-jährige Marlerin, blieben unverletzt.

Täterbeschreibung:

Ca. 1,75m groß, schwarze schulterlange Haare, heller Hautton, hellbeiger Pulli, schwarze Weste, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze gefütterte Handschuhe, schwarze Basecap, schwarze FFP2 Maske.

Wer etwas Verdächtiges gesehen oder bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800 2361 111).

