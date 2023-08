Polizei Hamburg

POL-HH: 230808-1. Kleinkind bei Verkehrsunfall in Hamburg-Neuallermöhe schwer verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 07.08.2023, 15:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuallermöhe, Sophie-Schoop-Weg

Gestern Nachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zweijähriger Jungen und einem Pkw gekommen. Das Kleinkind ist dabei schwer verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) zufolge war der Zweijährige in Begleitung seiner Eltern, als er aus noch ungeklärter Ursache vom Fußweg zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße lief. Im weiteren Verlauf wurde das Kleinkind von einem aus Richtung Walter-Rudolphi-Weg in Richtung Rahel-Varnhagen-Weg fahrenden Smart einer 66-Jährigen erfasst. Durch die Kollision wurde das Kleinkind schwer verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungswagen transportierte ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Kinderkrankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Das alarmierte Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm noch am Unfallort die psychosoziale Akutbetreuung der Eltern und der Ersthelfer.

Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Fahrspur des Sophie-Schoop-Weges gesperrt; es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ah.

