Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Drei verletzte Radfahrer - Unfallbeteiligte gesucht

Heidekreis (ots)

11.12.2023 / Drei verletzte Radfahrer - Unfallbeteiligte gesucht

Soltau: Am Montagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es in der Scheibenstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Radfahrern im Alter von 15 und 16 Jahren. Einer der jugendlichen Radfahrer kollidierte, auf Höhe der Einmündung zum Parkplatz der Soltau Therme, mit einer kreuzenden E-Scooter-Fahrerin. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzten auch die zwei nachfolgenden Radfahrer. Alle Unfallbeteiligten haben sich dann zunächst vor Ort ausgetauscht, jedoch nicht die Personalien notiert. Die Polizei sucht nun die noch unbekannte E-Scooter-Fahrerin (16 bis 18 Jahre alt). Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell