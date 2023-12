Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Sonntag (10.12.) ist es auf der Straße Am Bahndamm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Radfahrer aus Neuenkirchen fuhr gegen 14.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Fahrradstraße Am Bahndamm in Richtung Neuenkirchen. Etwa 10 Meter hinter der Einmündung mit der Straße Tie Esch kam der Mann ersten Ermittlungen zufolge nach rechts von der Fahrban ab und geriet in den Grünstreifen. Bei dem Versuch, das Rad wieder auf die Straße zu lenken, kam der Mann zu Fall. Eine nachfolgende 37-jährige Pedelec-Fahrerin aus Neuenkirchen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mann. Der 29-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

