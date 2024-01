Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter brachen durch das Badezimmerfenster einer Souterrainwohnung an der Königsberger Straße ein. Am Montag, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, durchsuchten Sie die Wohnräume umfangreich nach Beute. Die Täter nahmen mindestens Bargeld mit, die genaue Beute steht noch nicht fest.

Haltern am See

Bereits am vergangenen Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus an der Seestraße auf. Sie suchten in dem Haus nur grob nach Beute und flüchteten ohne Wertgegenstände in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell