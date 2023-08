POL-VIE: Kreis Viersen: Richtiges Verhalten lässt Betrüger scheitern

Willich-Schiefbahn (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 10.00 Uhr, stiegen Unbekannte in den Verkaufsraum einer Gärtnerei auf der Straße Büttgerwald in Willich ein und erbeuteten nach derzeitigem Stand Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0- /wg (787) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

mehr