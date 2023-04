Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Brennende Fassade an einem Mehrfamilienhaus

Hattingen

Am heutigen Mittwoch kam es um 13:12 Uhr zum Brand an einer Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße in Hattingen.

Die Einsatzkräfte des hauptamtlichen Löschzuges waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und haben umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr eingeleitet. Hierdurch konnte die Ausbreitung des Feuers hinter der Fassade schnell gestoppt und gelöscht werden. Der Brandrauch hate sich bereits hinter der Fassade verteilt und ist zum Dach hin entwichen. Die Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Parallel zur Brandbekämpfung brachten weitere Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung. Hierüber wurde dann ein Streifen der Fassade geöffnet um die darunter liegenden Glutnester abzulöschen. Abschließend erfolgte eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Auch das Gebäude wurde begangen und auf mögliche Auswirkungen durch den Brand kontrolliert. Hier waren keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich.

Nach 40 Minuten konnte der Einsatz, dank des schnellen und gezielten Eingreifens der Hattinger Feuerwehr beendet werden.

