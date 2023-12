Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - 3 Einsätze für die Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 07.12.2023, wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter und des Tagesdienstes um 13:47 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in die Friedrichstr. alarmiert. Ein aufmerksamer Passant, welcher ebenfalls auf das Geschehen aufmerksam wurde, hatte bereits vor dem Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges erste Löschmaßnahmen des Kleinbrandes durchgeführt. Da es im Inneren der Laube gebrannt hatte, wurde durch die eingesetzten Kräfte der Einsatzort mittels Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben. Der Einsatz konnte somit nach gut 30 min. beendet werden.

Am heutigen Freitag, dem 08.12.2023, wurden um 10:16 Uhr der Löschzug II (Volmarstein/Grundschöttel), die Löscheinheit Esborn sowie der Tagesdienst zu einem gemeldeten Gasgeruch in die Straße Auf der Höhe alarmiert. Nach direkter Erkundung durch den Einsatzleiter ging sofort ein Trupp unter Atemschutz in die Kellerräumlichkeiten, um erste Messungen vorzunehmen. Parallel wurde durch weitere Kräfte ein Löschangriff vor dem Gebäude in Bereitstellung gebracht. Die Messungen des Angriffstrupps verliefen negativ, ebenso wie die Messungen des im weiteren Verlauf eingetroffenen Energieversorgers. Da kein Gasaustritt feststellbar war, wurde die Einsatzstelle wieder dem Eigentümer übergeben und die Kräfte konnten nach ca. 45 min. an Ihre Standorte zurückkehren.

Weiter ging es dann für die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter um kurz nach 14:00 Uhr in die Wolfgang-Reuter-Straße. Hier wurde die Auslösung eines Rauchwarnmelders gemeldet. Da an der gemeldeten Adresse niemand öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte durch ein auf kipp stehendes Fenster schadenfrei Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Erkundung ergab dann, dass ein Wäschetrockner das Programmende meldete und glücklicherweise kein Schadensereignis vorlag. Die Räumlichkeiten wurden an die zwischenzeitlich eingetroffene Mieterin übergeben und für die Feuerwehr konnte nach einer knappen halben Stunde Einsatzende gemeldet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell