Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandnachschau am Abend

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstag, 30.11.2023 um 19:10 Uhr zu einer Brandnachschau in einem Wohnhaus in der Straße "Auf der Höhe" alarmiert. Die Anwohner gaben beim Notruf an, dass eine Steckdose in der Küche gequalmt habe. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Küchenzeile mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnte keine weitere Feststellung gemacht werden. Die Küche wurde stromlos geschaltet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell