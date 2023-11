Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Hilfeleistungseinsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, 28.11.2023 um 12:32 Uhr zu einer Ölspur in der Straße "Hohes Stück" alarmiert. Noch während der Anfahrt zur Einsatzstelle wurden weitere verunreinigte Straßen gemeldet. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Warnschilder aufgestellt und die Kanaleinläufe gegen das Eindringen von weiterem Hydrauliköl abgesichert. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde anschließend an den Stadtbetrieb übergeben. Diese hatten eine Reinigungsfirma mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt. Der Einsatz konnte nach guten 75 Minuten beendet werden. Dem ermittelten Verursacher werden die Kosten der Reinigung in Rechnung gesetzt.

Die Löscheinheit Wengern wurde in der Nacht um 04:37 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Liboriusstraße alarmiert. Hier kam der Hausnotrufdienst nicht zu einer gestürzten Person, sodass die Wohnungstür durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mittels Spezialwerkzeug geöffnet werden musste. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell