Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter: Brandmeldealarm am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug II (Volmarstein/Grundschöttel) sowie die Löscheinheit Wengern und der Tagesdienst wurden am heutigen Mittwoch um 08:30 Uhr mit dem Stichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Industriebetrieb An der Knorr-Bremse alarmiert. Im Zuge der Erkundung durch den Einsatzleiter sowie dem Angriffstrupp konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da die Anlage aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell