FW-EN: Wetter - zwei wetterbedingte Einsätze, eine Person hinter verschlossener Wohnungstür und eine Tragehilfe seit Dienstagabend

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Dienstag, 14.11.2023 um 20:42 Uhr zu einem Hindernis auf dem Genossenschaftsweg alarmiert. Aufgrund des stärkeren Regens der vergangenen Stunden stand dort das Wasser auf der Fahrbahn und lief nicht ab. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde der Schmutzfangkorb gezogen und das Wasser lief anschließend ab. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Wengern wurde am Mittwoch um 06:44 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf dem Ruhrtalradweg, in Höhe der Wittener Straße, alarmiert. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte versperrten Buschwerk und eine Baumkrone den Radweg. Die Einsatzstelle wurde an den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Um 07:33 Uhr wurde die Löscheinheit Wengern erneut alarmiert. Diesmal ging es zu einer gemeldeten Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Am Leiloh". Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte öffnete die Person selbstständig die Tür. Diese wurde bis zum Eintreffen der Rettungsmittel betreut und anschließend an den Rettungswagen übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 10:45 Uhr zur Unterstützung eines Krankentransportwagens in die Straße "Zum Kloster" alarmiert. Hier musste eine Person mit Unterstützung der Feuerwehr wieder zurück in Ihre verbracht werden. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

