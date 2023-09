POL-PDLD: Abfahrtskontrollen

Ilbesheim bei Landau (Pfalz) (ots) - Aufgrund der Meldung einer mutmaßlichen Einführung eines Kindes in Ilbesheim, bei welcher ein älterer Mann ein schreiendes Kind in einen PKW gezogen und weggefahren sei, kam es zu einem größer angelegten Einsatz der Polizei Landau. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug an der Halteranschrift festgestellt werden. Dort konnte der ältere Mann, ...

