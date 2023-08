Polizei Bielefeld

POL-BI: Spendendosen-Dieb erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Dieb entwendete am Mittwoch, 16.08.2023, eine Spendendose in der Kreuzstraße, in Höhe Breite Straße. Kurz darauf konnte er samt Beute an der S-Bahn-Haltestelle "Adenauer Platz" angetroffen werden.

Gegen 14:20 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Dieb eine Spendendose aus dem Büro eines Wohlfahrtsverbands entwendet hatte. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung konnten die alarmierten Polizisten den gesuchten Dieb schnell ausfindig machen. An der S-Bahn-Haltestelle "Adenauer Platz" wurde der Mann von den Beamten angesprochen. Der 41-Jährige ohne festen Wohnsitz entgegnete sofort, dass er das Geld zurückgeben wolle. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

