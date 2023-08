Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Café

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte stiegen in der Nacht auf Mittwoch, 16.08.2023, in ein Café an der Obernstraße ein und stahlen Lebensmittel und Bargeld.

Zwischen Dienstag, 18:15 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, drangen die unbekannten Täter über ein Fenster in das Geschäft zwischen der Klasingstraße und Goldstraße ein. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie mehrere Räume. Sie entkamen mit einer geringen Menge Bargeld, einigen Getränken und Keksen.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell