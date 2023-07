POL Schwaben Nord: Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am 16.07.2023, gegen 23:00 Uhr, fiel den Beamten in der Jakoberstraße ein Renault mit defektem Rücklicht auf. Der 31-jährige Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde. Auch bei der aktuellen Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anzeichen für eine Beeinflussung durch Drogen. Im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wurde die ...

mehr