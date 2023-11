Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Morgen um 07:09 Uhr auf den RuhrtalRadweg im Ortsteil Wengern alarmiert. In Höhe der Straße "Am Jakob" war eine Radfahrerin gestürzt. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst musste die Person schonend, über eine längere Strecke, zum Fahrzeug verbracht werden. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell