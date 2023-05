Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Bränden in Rostock

Rostock (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es zu Bränden in der Rostocker Südstadt und im Stadtteil Toitenwinkel.

So geriet am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Tychsenstraße in Brand. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte trafen wenig später am Brandort ein. Nach ersten Erkenntnissen sind drei Parzellen von dem Feuer betroffen, eine Gartenlaube brannte vollständig nieder. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Ein Brandsachverständiger untersucht derzeit den Brandort. Das Ergebnis steht noch aus.

Heute Morgen gegen 03:00 Uhr wurde ein Sperrmüllhaufen in der Joliot-Curie-Allee von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Durch die Ausbreitung des Feuers wurden zwei in der Nähe stehende Pkw in Mitleidenschaft gezogen. So brannte ein Pkw Smart vollständig aus und ein Pkw Mercedes wurde durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Seit dem 15.05.2023 wurden insgesamt 13 Brände von Sperrmüllhaufen in den Stadtteilen Dierkow und Totenwinkel angezeigt. Davon wurden neun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. In vier Fällen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

