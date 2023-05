Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zwei Gartenlauben in Rostock abgebrannt

Rostock (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind in Rostock zwei Gartenlauben in Brand geraten.

Bereits am 17.05.23 gegen 14:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in Rostock Brinckmansdorf informiert. Die Laube brannte vollständig nieder. Während der Löscharbeiten musste die Zufahrt zum Riekdahler Weg zeitweise gesperrt werden. Ein weiterer Brand ereignete sich am 18.05.2023 gegen 23:30 Uhr in der KGA "Lichtenhagen 1". Auch hier wurde eine Gartenlaube durch das Feuer vollständig zerstört.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes haben die Brandorte bereits untersucht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Die Hinzuziehung eines Brandsachverständigen wird derzeit geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell