FW-EN: Wetter - Jahresfest und neuer stv. Leiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Am vergangenen Samstag, den 25.11.2023, trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) zum diesjährigen Jahresfest im Stadtsaal an der Kaiserstraße.

Kurz und bündig begrüßte der Leiter der Feuerwehr - Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti - die anwesenden Kameradinnen und Kameraden samt Ihren Partnerinnen und Partnern, Bürgermeister Frank Hasenberg, den Kreisbrandmeister des Ennepe-Ruhr Kreises Dennis Wichert, die Vertreter der Ratsfraktionen und der Verwaltung sowie die geladenen Gäste des THW Wetter, des Deutschen Roten Kreuzes sowie der DLRG Ortsgruppe Wetter. Letztere hatten sich auch in diesem Jahre wieder bereit erklärt, die Bedienung an diesem Abend zu übernehmen und erhielten dafür den Dank und Applaus aller Anwesenden.

Bürgermeister Frank Hasenberg gab in seiner Ansprache an die Anwesenden einen kurzen Rückblick über prägnante Einsätze im vergangenen Jahr, auch in Verbindung mit anderen Feuerwehren des Ennepe-Ruhr-Kreises, und bedankte sich im Namen aller Einwohner der Stadt für die geleistete Arbeit. Dies verband er auch damit, seinen persönlichen Respekt und seine Anerkennung für die Zeit, Nerven und Kraft kostende Arbeit an die Kameradinnen und Kameraden auszusprechen. Weiterhin gab Frank Hasenberg noch einen kurzen Ausblick auf getätigte und anstehende Investitionen für die Feuerwehr. Besonders hervor hob er hierbei das neue Gerätehaus der Löscheinheit Wengern, einen Einsatzleitwagen für die Löscheinheit Grundschöttel sowie einen Gerätewagen-Logistik 2 für die Löscheinheit Esborn. Großen Applaus der Anwesenden erhielt er für die Aussage, dass trotz der Haushaltslage weiterhin in die Infrastruktur der Feuerwehr investiert wird.

Im Anschluss an seine Ansprache übernahm dann der Bürgermeister die Ehrungen langjähriger Kameraden. 35 Jahre: Thorsten Duhme (LE Grundschöttel); 40 Jahre: Hugo Röhder (LE Volmarstein/Ehrenabteilung), Gerhard Palenio (LE Alt-Wetter), Rainer Wisbar (LE Alt-Wetter), Berthold Jüdith (LE Volmarstein / Ehrenabteilung); 50 Jahre: Rolf Noß (LE Alt-Wetter / Ehrenabteilung); 60 Jahre: Fritz Hartmann (LE Alt-Wetter / Ehrenabteilung).

Durch den Leiter der Feuerwehr wurden zudem folgende Kameradinnen und Kameraden befördert, aus Ihren Ämtern entlassen bzw. neu eingesetzt sowie aus der Jugenfeuerwehr übernommen und in die Ehrenabteilung überstellt: Beförderungen: Jannik Dierks (BM LE Alt-Wetter); Ruven Kurzweil (BM LE Esborn); Marvin Palenio (OBM LE Alt-Wetter); Jan Jüdith (OBM LE Volmarstein); Fabian Kunter (OBM LE Wengern); Daniel Link (HBM LE Grundschöttel); Lars Kaluza (HBM LE Wengern); Marcel Paulus (BI LE Alt-Wetter); Thorsten Duhme (BOI LE Grundschöttel); Patric Poblotzki (STBI LE Alt-Wetter) Entlassungen: Thomas Schuckert (Pressesprecher LE Alt-Wetter); Sven Krause (Zugführer LZ III LE Wengern); Peer Roschin (Zugführer LZ II LE Grundschöttel) Einsetzungen: Ina Langenbach (PSU - Helfer LE Alt-Wetter); Leon Nimsch (PSU - Helfer LE Volmarstein); André Kalthoff (Pressesprecher LE Volmarstein) Übernahme Jugendfeuerwehr: Luk Brandt (LE Volmarstein) Überstellung Ehrenabteilung: Andreas Seifert (LE Esborn)

Im Anschluss übernahm noch einmal Bürgermeister Frank Hasenberg das Wort. Da nach dem Ausscheiden von Thomas Schuckert als stellvertretendem Leiter der Feuerwehr diese Position unbesetzt war, musste auch diese Lücke gefüllt werden. Nach der zu Jahresbeginn erfolgten Anhörung der Wehr durch den Kreisbrandmeister, dessen Vorschlag an den Rat der Stadt Wetter sowie des nachfolgenden Beschlusses durch den Rat der Stadt Wetter (Ruhr), vereidigte Bürgermeister Frank Hasenberg den Kameraden StBI Patric Poblotzki. Nach erfolgter Vereidigung ernannte er Ihn zum Ehrenbeamten auf Zeit sowie zum neuen stellvertretenden Leiter der Feuerwehr.

Im Anschluss gab es dann noch ein gemütliches Beisammensein aller Anwesenden.

