POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende 08.-10.09.2023

Diebstahl aus Fahrzeug in Kastellaun

Am frühen Freitagabend kam es in der Theodor-Heuss-Straße in Kastellaun zum Diebstahl eines Mobiltelefons und einer EC-Karte aus einem dort abgestellten Ford Focus. Unbekannte Täter hatten die Gelegenheit genutzt und die Gegenstände durch das offenstehende Fenster auf der Fahrerseite herausgenommen.

Zeugen werden gebeten sich per E-Mail oder telefonisch an die Polizeiinspektion Simmern (pisimmern@polizei.rlp.de/ 06761-9210) zu wenden.

Verkehrsunfall mit Streifenwagen nach Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr sollte ein Kleinwagen in der Bahnhofstraße in Rheinböllen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrzeugführer alle polizeilichen Anhaltesignale ignorierte, wurde er überholt und erneut versucht zum Anhalten zu bringen. In der Folge fuhr er auf den Streifenwagen auf und verursachte Sachschaden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem merklich alkoholisierten Fahrer ergab einen Wert von über zwei Promille. Im Anschluss wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Er hat nun führerscheinrechtliche Konsequenzen zu befürchten.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Motorradfahrer kam es am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr zwischen den Ortschaften Völkenroth und Leideneck. Der 59-jährige Fahrzeugführer verlor nach einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte anschließend eine größere Strecke durch den Straßengraben. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung derer mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Brühlbach in Argenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum vor Fahrtantritt. Letztlich wurde beim Betroffenen eine Blutprobe wegen des Verdachtes einer Beeinflussung durch THC entnommen. Darüber hinaus hat er führerscheinrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

