POL-PDKO: PI Boppard - Presse-Erstmeldung - Verkehrsunfall mit drei verletzten Motorradfahrern

Andernach (ots) - Am Dienstag, den 05.09.2023 gegen 14:40 Uhr, fuhr ein weißer BMW in der Ortslage Namedy in auffälliger Fahrweise. Teilweise befuhr er die entgegengesetzte Fahrspur. Der Fahrer sei anschließend in Richtung Andernach gefahren. Der vermutliche Fahrer konnte später in Andernach, im Bereich der Koblenzer Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen, bzw. die Anrufer aus Andernach- Namedy werden ...

mehr