Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung in der Grundschule Plaidt. Festnahme eines Beschuldigten.

Plaidt (ots)

Durch Zeugen wurde gegen 04:15 Uhr, ein Einbruch in die Grundschule in Plaidt gemeldet, da dort die Alarmanlage anging. Bei Eintreffen der ersten Streifen vor Ort, konnte ein flüchtender Täter festgenommen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass das Treppenhaus in der Schule stark verqualmt war. Durch die sofortige Alarmierung der Feuerwehren Plaidt, der Drehleiter der Feuerwehr Andernach, sowie der Feuerwehr in Kruft, durch die Integrierte Leitstelle in Koblenz, konnte der Brand unmittelbar bekämpft und ein größere Gebäudeschaden offensichtlich verhindert werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen, bedarf jedoch weitere Ermittlungen. Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 18- jährigen aus dem Bereich Andernach. Die Motivlage ist unklar. Zur Schadenshöhe kann zurzeit nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen übernommen, die Polizei ist noch vor Ort.

