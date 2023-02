POL-PDNR: Hausfriedensbruch - Beleidigung

Anhausen (ots) - Am Dienstag kam es im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 20:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Bismarckstraße in Anhausen. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten delikttypisch das Anwesen. Sie entkamen mit geringer Beute (Schmuck). Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an der Tatörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise ...

