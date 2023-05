Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Tischlerei und unbewohntem Einfamilienhaus in Beverstedt-Lunestedt

Cuxhaven (ots)

Lunestedt. Am gestrigen Abend (03.05.2023) brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer an einer Tischlerei in der Alten Mühlenstraße in Lunestedt aus.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Durch das Feuer wurden die Tischlerei, sämtliche Lagerhallen und ein unmittelbar in der Nähe stehendes, unbewohntes Einfamilienhaus, zerstört. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die genaue Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht abgeschätzt werden, dürfte aber im mittleren bis hohen, sechststelligen Euro-Bereich liegen. Noch in der Nacht wurden erste Ermittlungen durch die Polizei durchgeführt. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell