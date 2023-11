POL-H: Nachtragsmeldung: 56-Jähriger wohlauf, aber orientierungslos aufgefunden

Hannover (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw auf der Autobahn 2 (A2) in Höhe Apelern, ist am Sonntag, 05.11.2023, eine Person schwer verletzt worden. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr ein 62-jähriger BMW-Fahrer am späten Sonntagnachmittag, ...

