Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn 2: Vier Verletzte nach Kollision von Wohnmobil und Pkw

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw auf der Autobahn 2 (A2) in Höhe Apelern, ist am Sonntag, 05.11.2023, eine Person schwer verletzt worden. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr ein 62-jähriger BMW-Fahrer am späten Sonntagnachmittag, 05.11.2023, gegen 16:55 Uhr die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Gemarkung Apelern kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Von dort aus wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Wohnmobil der Marke FCA Italy. Dieses geriet ins Schlingern und kollidierte wieder mit dem Pkw. Durch den erneuten Aufprall wurde eine 43-jährige Insassin aus dem Wohnmobil geschleudert und dabei schwer verletzt. Der Fahrer des BMW und die beiden anderen Insassen des Campers, der 68-jährige Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die A2 war auf Höhe der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf circa 165.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls. /rod, dd

