Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Mitte) - Körperliche Auseinandersetzung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am späten Samstagabend, 09.09.2023, gegen 22:10 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann am Berliner Platz in Ludwigshafen mit zwei anderen Männern in Streit. Aus diesem Streit resultierte eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Geschädigte auch mit Pfefferspray besprüht wurde. Hierdurch wurden auch unbeteiligte Passanten verletzt. Die beiden Angreifer flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

