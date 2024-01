Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schneller Erfolg - Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots)

Seit Dienstag (09.01.2024) suchte die Recklinghäuser Polizei nach einem unbekannten Mann, der am 20. November 2023 in einem Linienbus auf Dorstener Stadtgebiet ein 11-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll. Der Mann, ein 54-Jähriger aus Dorsten, meldete sich noch am Abend auf der Polizeiwache in Dorsten. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt.

Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum, insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Den Ursprungssachverhalt finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5654006

