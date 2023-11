Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann belästigt Mädchen im Linienbus

Recklinghausen (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen aus Dorsten ist am Montagnachmittag in einem Linienbus sexuell belästigt worden. Die Schülerin kam am späteren Nachmittag mit ihrer Mutter zur Polizeiwache, um den Vorfall anzuzeigen. Nach dem Tatverdächtigen wird gesucht. Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall selbst machen können, werden gebeten, sich zu melden. Für die Ermittlungen werden auch die Videoaufnahmen aus dem Bus ausgewertet.

Das Mädchen war gegen 14 Uhr an der Haltestelle "Lippetor" in die Linie 274 eingestiegen. Da der Bus voll war, blieb die Schülerin im Bereich der hinteren Tür stehen. Nachdem der Bus losgefahren war, wurde das Mädchen von einem Fahrgast, der vermutlich ebenfalls am "Lippetor" eingestiegen war, im Schritt angefasst. Sobald der Bus leerer wurde, ging die 11-Jährige an eine andere Stelle im Bus, so dass die Belästigungen aufhörten. An der Haltestelle "Im Harsewinkel" stieg der Mann dann aus.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, braune Augen, graue Haare, normale Statur, trug eine schwarze Winterjacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden.

