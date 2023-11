POL-RE: Gladbeck: Kartendaten unberechtigt genutzt - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Dorsten: Auf dem Brunsweg sind unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden der Wintergarten und eine Verbindungstür zu den Wohnräumen aufgehebelt und dann nach Diebesgut gesucht. Gestohlen wurden Vasen und Gemälde. Haltern am See: Auf der Sixtusstraße wurde am Sonntagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten ...

mehr