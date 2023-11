Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Serie von Autoaufbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte zahlreiche Autos aufgebrochen. Betroffen waren insbesondere Fahrzeuge im Stadtteil Hervest (Grüner Weg, Halterner Straße, Bismarckstraße, Marienstraße, Hüttenstraße, Dörk's Kamp, Hohefeldstraße). Aber auch im Bereich der Altstadt (Konrad-Adenauer-Platz und Crawleystraße) und dem Stadtteil Feldmark (Barbarastraße) kam es zu Aufbrüchen.

Der oder die Täter gingen immer gleich vor: Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Fahrzeuge. Danach durchsuchten sie die Autos. In einigen Fällen kam es zu Diebstählen von Bargeld und geringwertigen Sachen. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Aktuell liegen der Polizei 26 Strafanzeigen vor.

Gegen 01:25 Uhr konnte ein Tatverdächtiger auf dem Grünen Weg bei der Tatausführung beobachtet und wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180cm, normale Statur, orangener Rucksack, blaue Hose, helle Jacke mit Kapuze. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, trotzdem konnte die Person nicht angetroffen werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell