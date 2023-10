Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub mit anschließender Täterfestnahme

Kaiserslautern (ots)

Am 15.10.2023 gegen 02:00 Uhr raubte ein 38-Jähriger in der Marktstraße das Mobiltelefon eines 34-Jährigen, indem er den Geschädigten mit den Fäusten schlug und das Mobiltelefon an sich nahm. Der Täter flüchtete im Anschluss, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Da der Täter sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv zeigte und gegen die Maßnahmen wehrte, musste er in Gewahrsam genommen werden. I eng

